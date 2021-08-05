新北市今天增加4例，順利控制板橋某醫院群聚案。市長侯友宜今日指出，分別為板橋、淡水、汐止、永和各有1例確診，疫情趨於穩定，但仍不可鬆懈防疫。

直播》新北＋4重回個位，八大行業能否復業? 侯友宜最新說明。

侯友宜在今日的防疫應變會議上指出，今日新增4例，分別為新增個案3人，1人為居家隔離陰轉陽；確診分布為板橋、淡水、汐止、永和各1例。感染源部分，1人居隔陰轉陽為朋友傳染，CT值高達31，而剩餘三例，板橋該例為先生陪妻子與兒子採檢，採驗出的CT值達32，一度懷疑是舊案，仍在疫調察明感染源；淡水個案，CT值為33，為台北市職場傳染；永和個案，為8月4日陪母親去醫院，快篩呈陽性，仍在疫調查感染源。

侯友宜指出，遠百板橋中山店，852人快篩為全數陰性，已可復業；昨日社區篩檢站篩了2699人，快篩陽性1人但PCR陰性，快篩陽性率為0.04%。

侯友宜強調，根據現勘，目前新北餐廳內用開放僅有一半開放，但脫下口罩的飲食行為，非常容易成造成傳播鏈，尤其家庭集體吃飯，更容易造成破口。

外傳台北市政府規畫最快在9月讓八大行業復業，侯友宜表示，所有的行業要逐漸開放，一定是分梯次、分階段來做一個檢討，八大行業或是有其他的尚未開放的行業，都會逐漸來檢討，不過目前為止，新北市還沒有這些規畫。