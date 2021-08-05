刑事局發現，最近詐騙集團從以往針對攻擊電商業者資料庫，轉而鎖定相關弱勢協會，竊取民眾捐款資料後進行解除分期付款詐騙。165專線統計，上周受理解除分期付款詐騙案件中，「台灣樂作創益協會」17件、「中華育幼機構兒童關懷協會」3件、「弘化同心共濟會」2件、「台灣防盲基金會」2件、「中華民國兒童癌症基金會」2件及「愛盲基金會」1件，總計27件，總財損金額約200餘萬元。

警方調查，歹徒疑駭入協會資料庫後，掌握被害人姓名、電話、捐款金額等資料，以「工作人員操作錯誤，導致網路匯款變成分期付款或定期扣款等」名義致電被害者，電話中透過詐騙話術將「被害款項受款帳戶」包裝成「解除錯誤密碼」來混淆捐款民眾，透過操作ATM或網路銀行，使捐款民眾將自己的存款轉匯到歹徒的受款帳戶。

刑事局將針對疑似個資外洩的公益協會及團體，以發函及電子郵件即時通知，並附上防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，要求公益團體及協會強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。同時透過165各宣導管道定期公布高風險賣場，提醒捐款者提高警覺，慎防詐騙。

警方提醒，如接獲來電顯示開頭帶「＋」號、「＋2」、「＋886」等，或聽到「解除設定」、「分期付款」及「重複扣款」等關鍵字，應立即掛斷，並通報165反詐騙諮詢專線查證；並呼籲公益協會及團體應隨時注意捐款個資資料庫，並注意捐款個資隱蔽，及將顧客捐款「手機號碼」與「個人資料」資訊另外儲存，固定時間進行員工電腦掃毒、資安維護等作業，以免遭受駭客集團攻擊。