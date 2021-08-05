疫苗預約亂象仍頻，有民眾反映，既不是前三類對象也不是孕婦，直接向醫院預約第二劑莫德納疫苗竟也能成功。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，中央會按照地方造冊數量撥配疫苗，由地方系統來施打。

目前除了中央的疫苗預約平台，還有地方預約系統、各醫院預約系統，「三軌並行」不少民眾好混亂，也有人質疑疫苗分配是否有漏洞。

對此陳時中表示，就我所了解的，我們有預約平台，然後地方造冊出來的，基本上我們就照著原來合格的名冊發下去，然後地方由地方的系統來做催促或服務施打。