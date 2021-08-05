苗栗縣5日無新增案例，縣府指中央預約平台第5輪自5日上午10時至7日中午12時開放莫德納預約，對象為1到3類、孕婦打第2劑，及65歲以上長者、55歲以上第9類打第1劑，全縣將設置70個接種站，請收到提醒簡訊的民眾盡速上網預約。

苗栗縣獲中央配撥第5輪疫苗有1萬4100劑，為提供疫苗接種可近性，除由合約醫療院所及衛生所提供64個接種據點服務鄉親外，縣府為方便民眾在假日接種，協調縣內各醫院成立6個大型接種站，從14日開站為鄉親服務。

這6個大型接種站分別在苗栗市文華國小活動中心、竹南鎮照南國小活動中心、頭份市頭份國中活動中心、苑裡鎮中正里活動中心、後龍鎮維真國中活動中心與頭份市忠孝里活動中心，縣府請符合預約接種資格對象上網預約。

縣府特別強調，有登記中央才會配發疫苗，請未預約的民眾，不要到現場排隊，避免人潮群聚造成染病風險。

苗栗縣累計本土病例549例，境外移入14例，3例死亡；疫苗接種方面截至8月4日，累計有15萬4680人次施打疫苗，疫苗接種率達93.58％，18歲以上人口疫苗覆蓋率33.55％。

縣長徐耀昌再次提醒鄉親，有預約才有疫苗，不管是初次打疫苗，還是想要打第二劑疫苗，甚至是對疫苗種類有其他的等待，不管如何有接種疫苗才有保護力，即使現在有接種疫苗還是染疫的病例，但不可否認的是接種疫苗是我們身體第一道防護線！