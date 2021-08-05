本周日（8日）正式進入農曆7月初一鬼門開，也稱為慈悲月、民俗月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團提醒，這段期間凡事都要小心謹慎，注意出入安全，切勿趕時間或貪快，天色漸暗後也別在外逗留，應盡速回家。艾菲爾老師更點名，處女座、雙魚座、射手座、白羊座在鬼月期間容易諸事不順，建議凡事低調為主，避免因一時衝動而招來麻煩。

▍第四名 處女座

進入農曆7月，火星來到處女座的命宮作亂，人際關係會受到影響，進而影響到情緒管理，原本平順的工作及生活，會被突如其來的人事物打亂，例如：原本談好的案子出現變數、與同事意見不合爆發口角，需要多花心力去收尾，搞得你身心疲憊，就連回到家中也容易與家人起爭執。艾菲爾老師建議，遇到困難切勿第一時間做出反應，可稍微冷靜思考後再決定，若有情緒壓力無法排解，可找時間靜坐冥想。

▍第三名 雙魚座

進入農曆7月，雙魚座的關係宮迎來火星搞破壞，如果你在工作上有密切往來的夥伴，也許會因意見不同而產生爭執，連帶讓日常生活受到影響。在感情方面，若你和伴侶之間一直存在尚未解決的問題，火星停留的期間會加重相處時的火藥味，導致問題又浮上檯面，一旦兩人的心結加深，要挽回就很困難了。建議你多站在對方的立場來看待事情，即便無法立即解決問題，也不要火上加油。艾菲爾老師叮嚀，別錯過8月14日向月老奉茶、求姻緣的好日子！

▍第二名 射手座

進入農曆7月，天王星來到射手座的奴僕宮搗亂，你的工作與生活將迎來不少麻煩與狀況，工作職位可能突然變動，必須去適應不熟悉的環境，讓你產生莫名的壓力。生活上可能遭遇斷電、停水、沒有瓦斯可用的窘況，一連串的不順心加上職場壓力，讓你有苦難言、情緒不佳，甚至小病不斷，健康亮起紅燈。建議你遇事不要一個人扛，可多跟身邊的人訴苦，即使旁人無法替你解決事情，小小抒發情緒也能暫時找到出口。

▍第一名 白羊座

進入農曆7月，天王星與火星聯手夾擊白羊座，你會覺得世上所有人事物都在跟你作對，讓你感到苦不堪言。在金錢方面，恐出現始料未及的危機，包含：事業上資金周轉不靈、投資大賠本，或預計要回收的借款遭到拖延，職場上也容易遇到小人扯後腿。建議你平時就要做好財務管理，工作方面也要親力親為。這段期間外出要留意交通安全，如果太疲累，就別自行駕駛交通工具。