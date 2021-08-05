財富女神王宥忻日前暈眩症發作驚覺健康的重要性，加上配唱老師發現她核心力量不足，有些音無法駕馭，她決定聘請私人教練和老公一起操練，週一到週五按表操課4小時，歷經3週收到成果，練出完美川字肌。王宥忻說：「現在錄音室練唱更駕輕就熟，身為熟女能擁有少女的體重39公斤和川字肌是一件很性感的事，現在都會挑小背心穿，展現努力的成果。」

王宥忻笑說，結婚10年以上的夫妻如果沒有運動習慣和節制飲食，往往都會跑出小肚子，老公開始跟著自己健身之後發現一起運動讓感情更好，「之前老公翁總自己覺得肚子有點大，讓我性慾衰退，看到我體態越來越好看，不僅變瘦變結實身材變好，讓老公倍感幸福。」

她身材變好後，還想要153公分的身高變高，她說，小時候因為家裡開土雞城要做土窯雞，她都要幫忙從磗窯裡面把磗頭搬出來，「太多的體能壓迫和勞動讓自己長不高，成為一種遺憾，但現在醫學科技很厲害，有在了解國外成人長高的技術，也許不久之後自己的身高可以高人一等，就不得了了！」

她近來練好核心提高歌曲的掌握度，對新單曲更有信心，新歌走向比較快節奏想要讓大家驚豔。她坦言去年第一張專輯有網友給予不友善評論，當下自己看了留言有種：「啊不然你來唱唱看的直接反應。」後來了解挑選自己適合的歌很重要，針對歌手身份去培養足夠的歌曲駕馭能力，現在要發行新歌的心態更成熟了，想展現一種態度為自己而唱。希望儘早推出作品和大家分享。

日前王宥忻和老公已經完成第一劑AZ疫苗的施打，王宥忻說：「一早起床看到翁總滿頭貼滿撒隆巴斯，說頭痛睡不著覺，一整晚沒睡還有點發燒感冒，自己則是感覺手臂有點酸，身體發冷穿厚衣服禦寒，大致沒什麼症狀，還是要提醒大家遵守政府防疫規定，透過運動飲食提高免疫力才是根本。」

王宥忻健身有成，回到少女時代體重 39公斤。（固力狗娛樂提供）

王宥忻日前聘請私人教練健身，練出性感川字肌。（固力狗娛樂提供）