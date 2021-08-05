神基(3005)七月自結合併營收為24.02億元，月增及年增雙成長，月增5.78%，年增1.97%。累計營收方面，一月至七月份為止，累計合併營收為新台幣173.14億元，較去年同期的153.54億元增加12.76%。該公司全年營收年增2位數達陣無虞。

神基今年股東常會決議通過將公司強固型事業群(含強固型及影像解決方案)之相關營業(含資產、負債及營業)分割移轉公司百分之百持股之子公司神基數位科技(股)公司，並暫定以民國110年10月1日為分割基準日。同時也決議通過將公司機電與能源事業群(含機電整合解決方案、電源產品)之相關營業(含資產、負債及營業)分割移轉至本公司百分之百持股之子公司漢通科技(股)公司，並暫定以民國110年10月1日為分割基準日。

神基數位公司將為神基投控旗下百分之百被控股公司，專注於Getac品牌事業的經營，提升強固型解決方案以及警用影像解決方案的市場滲透率，同時藉由策略合作提供更多結合軟硬體整合方案，擴大產品服務範疇與營收規模。神基數位科技總經理由黃承德擔任。

漢通科技專責原神基科技之電源產品、光電產品、產品造型服務、自動化設備解決方案，同時整合集團內的產品與技術，提供電子與機構的設計服務，朝向高附加價值產品線的方向發展。