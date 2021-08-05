兄弟檔設「大麻農場」辯稱自用 警抄出135株及4公斤成品。（圖／高雄市刑大提供）

一對呂姓兄弟檔看中南部大麻缺貨商機，竟「異想天開」當起大麻農夫，租下台南市一間透天厝充當溫室農場，去年7月起趁警方忙於防疫而全力栽種，原本僅有30顆種子，但在一年內就擴展成專業大麻農場，高雄市刑大獲報後，昨天動員前往除麻，當場查獲135棵活株，以及乾燥大麻葉、大麻花成品約3923公克、5000餘顆種子，嫌犯辯稱都是種來「自用」，由於數量過於龐大，警方正積極擴大偵辦下游藥頭。

種植大麻兄弟與鄭嫌，遭警方帶回偵訊。（圖／高雄市刑大提供）

據了解，50歲呂姓男子從英國友人處進口大麻種子，並找來47歲弟弟上網自學，之後在台南市東區的偏僻老舊社區租屋處開始種植，由於地形地物非當地住戶不易熟悉掌握，大麻植株外觀更不易察覺異狀。

兄弟檔設「大麻農場」辯稱自用 警抄出135株及4公斤成品。（圖／高雄市刑大提供）

高雄市政府警察局刑警大隊執行青春專案、安居緝毒專案小組，昨獲報前往台南市東區搜索，總計查獲大麻活株135株、乾燥大麻葉1批（總毛重約3.9公斤）、大麻種子7小包（總毛重118.5公克，約5000多顆），另有照明、通風、烘乾等相關栽種及製造設備工具1批等證物，並逮捕呂姓兄弟和49歲鄭男。

呂姓兄弟與鄭男3人向警方供稱，平時有吸食大麻習慣，因感覺不易取得貨源，才興起自己種植吸食念頭，但仍遭警方查獲，被依毒品危害防制條例送辦。

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