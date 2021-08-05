疫情無情、全島一命！全國5月19日疫情警戒升至三級，嚴重影響台中各行各業，因此市長盧秀燕率全國之先5月23日公布「紓困十方」，減收及支出預算總額超過7.9億元；「稅捐減免或緩繳」截至6月30日止已有逾4.1萬件提出申請，金額高達6.7億元，後因應警戒降至二級，盧市長7月26日再提出「振興經濟大補帖」，祭出五大藥方、53項振興措施，市府持續攜手台中市民度過疫情難關。

經發局表示，市府盤點「紓困十方」執行至今情形，截至6月30日止，與多數民眾有關的「稅捐減免或緩繳」，申請及主動緩繳停徵件數共4萬1991件，金額高達6.7億元；因停業重創的夜市、市集租金免收達292萬元；生意大受影響的市場、夜市也提供6月至9月使用費減半措施，減收達2870萬元。

台中去年全國首創的「資金紓困協調辦公室」，因應疫情衝擊再度啟動，民眾反響熱烈，自5月24日成立以來，已接獲逾5200通諮詢電話，官網瀏覽次數近16萬人次。

溫泉使用費延繳共20間業者受惠；場館及市有非公用不動產權利金及租金預計減收金額達1億2800萬元；勞工失業生活及子女就學補助共30案，金額達72萬元；青創貸款利息補貼延長共58案，金額達82萬；安心及時上工自5月23日至今日，總計4204人次申請；演藝紓困補助經費400萬元，目前已受理核定94案。

經發局指出，「紓困十方」紓困單一窗口推出以來，扮演重要平台角色，歸納詢問度前三類型，主要為中央紓困4.0占66％，貸款占21％，及勞工生活占8％。由於民眾對於中央各部會紓困方案初始不熟悉，紛紛打來詢問，透過人員詳細解說可快速瞭解適用紓困項目、條件及申請方式。

資金週轉需求者，市府也針對台中市青創專案及中央各部會所推出紓困貸款、專案融通貸款及新青創貸款等，擴大優惠方案彙整轉介，提供最適切資金取得管道；另因須請假在家育嬰、餐廳停業、補習班停課等因工時工資減少，影響生計生活各式各樣問題，窗口人員均以同理心傾聽，並協助提供諮詢，在疫情期間盡力協助民眾。

經發局強調，因應中央日前宣布全國疫情自7月27日至8月9日降為二級警戒，市府持續滾動檢討，於7月26日提出「台中市政府振興經濟大補帖」，祭出個人、產業、租金、稅捐、新經濟等五大藥方，市府也將繼續盤點各項資源，為疫情振興作好準備，與市民共同打拚。