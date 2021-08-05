外媒報導，美國將考慮要求所有外國訪客入境前須完成兩劑疫苗接種，且計畫包括以分階段方式開放邊境，除了少數例外，外國人到美國旅行前，必須完整接種過新冠疫苗。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣對接種疫苗後要不要鬆綁邊境「不在規劃中」。

外媒報導指出，美國正在考慮要求所有外國訪客入境前須完成兩劑疫苗接種，不過還沒訂出時間點。且包括加拿大和英國在內的其他一些國家正在鬆綁或取消對接種疫苗的美國人的旅行限制。

陳時中表示，台灣現行邊境管制還是以居家檢疫、三次採檢為邊境管制主要方式，目前對於打疫苗能不能通行的條件，不在邊境管制規劃之中。

陳時中也舉出以色列的例子說明，他說以色列疫情嚴峻時每天確診數達到8千多，後來打了疫苗後，降到1千，但因為Delta病毒入侵，又來到一天3千多例，「無論如何全面防護都很要緊」。

陳時中表示，大家對於邊境管制提出很多意見都希望放鬆，但我們覺得不是不能做，但對於Delta以及未來更多未知的變異株，目前以防止Delta為主要任務，因次邊境不會放鬆。但相對於境內，只要沒有特別變化，會以合理放鬆為目標。