隨著大陸新冠疫情防控形勢升高，8月2日，大陸教育部再次印發緊急通知，要求各地教育部門和高校要確保師生安全防護指導到位，嚴格控制組織開展大型活動等。目前已有許多大學發布秋季將延遲開學、暫不返校的通知，這些學校中，有不少位於南京、鄭州等地，學生遍及全國各地。

★東南大學：8月2日提前開學，本科新生延期報到

7月28日，東南大學發布通知，對2021年暑假放假安排做出調整，原定8月2日放假暫不執行，2021—2022學年秋季學期提前至2021年8月2日開始。學生放假時間和教職工輪休時間相應後延，按照2021—2022學年秋季學期總體教學計劃安排，並結合疫情防控形勢，35天假期後期再行安排。此外，經學校研究決定，東南大學原定於8月18日的2021級本科新生報到日期延後，將根據疫情防控具體情況，提前15天發布最新報到時間。

★南京理工大學：未經批准，一律暫緩返校

南京理工大學校園實行封閉式管理，對進入校園人員將實施嚴格的准入登記制度，經檢測體溫正常、查驗蘇康碼綠碼後方可進入。教職員工非必要不離寧，在校學生非必要不離開校園，確有需要的，要嚴格落實申報審批程序，經審批同意後方可外出。各類非在校學生，應按照疫情防控需要，未經批准，一律暫緩返校。

★南京工業大學：實行校園封閉式管理

南京工業大學校園實行封閉管理，禁止無關人員進入校園。在校內居住的教職員工及家屬盡量減少進出校園次數、降低出入頻率。正式開學前，已離校學生一律不得返校。留校學生由各學院加強教育管理，非必要不得外出，進出校園須嚴格請假手續，經學院審批後方可進出。校內教職員工，非工作必需不得進出校園，進入校園需出示本人校園卡。

全體師生返校前須向所在單位提出返校申請，提供返校前近14日內行動軌跡和個人健康情況，省外返校人員還應提供48小時內核酸檢測報告。除國內疫情中高風險地區及其所在地級市的學生，以及返校途中需要在疫情中高風險地區轉乘的學生暫不返校外，其他學生由所在學院根據教學安排審批同意後返校。

★鄭州大學：具體返校時間以學校通知為準

8月1日，鄭州大學發布通知，明確暑期在校學生非必要不外出校園，確需外出的嚴格履行請銷假手續；已放假離校學生，未經學校允許，嚴禁私自提前返校。暑期師生返校具體時間和要求以學校通知為準，原則上不提前返校。

★清華大學：中高風險地區暫不返校

8月3日，清華大學發布《關於秋季學期學生返校和新生報到有關安排的通知》，明確當前處於中高風險地區的學生，暫不返校和報到，具體返校和報到時間等待學校進一步通知。學生到校後，要嚴格遵守學校疫情防控規定和進出校園管理規定，堅持「非必要不出校、非必要不聚集、非必要不離京」，並做好健康防護。

★北京語言大學：到過中高風險地區的學生暫不返校

從8月2日起，北京語言大學將嚴格校園管理，學生出入校園實行審批制，校門閘機正式開啓。在京不在校和已經離京的學生要按照「非必要不返校」的原則，減少路途人員接觸，避免不必要的安全風險。同時，已經返鄉且家在中高風險地區或因故到過中高風險地區的學生暫不返校，自覺遵守當地的防控政策，做好防護和日常健康監測。

★北京工業大學：返校前需上報至少連續14天出行軌跡和健康狀況

北工大在通知中明確，將提前研究制定秋季學期開學工作方案，全面清查學校在京內、京外師生員工人數和位置情況，分類建立人員名單，加強人員健康管理，提前掌握返校前至少連續14天出行軌跡和健康狀況。同時，進一步強化校門管理，確因工作需要且嚴格按照學校疫情防控要求辦理進校手續人員以外，其他非本校人員一律不能進入學校。

★復旦大學：途經中高風險地區的師生員工暫緩返校

復旦大學發布疫情防控通知，進一步嚴格校園疫情防控管理。所有來自或途經大陸疫情中高風險地區的師生員工暫緩返校，應在抵滬後盡快向所在居村委和單位（或所住賓館）報告，最遲不得超過12小時。所有來自或途經大陸疫情高風險地區的師生員工，一律需接受14天集中隔離健康觀察，及2次新冠病毒核酸檢測。

★天津大學：推遲開學時間

天津大學8月4日發布通知，決定將離校本科生集中返校時間暫時調整為8月21日—22日（原本為8月14日—15日），本科生新生集中報到時間暫時調整為8月25日—26日（原本為8月19日）。正處於或近14日內途經中高風險地區和天津市防控指揮部確定的重點地區的學生，暫不返校，具體返校時間等待學校進一步通知。

★武漢大學：開學前至少積累14天健康打卡記錄

8月1日，武漢大學發布緊急通知，要求全體在籍學生堅持健康打卡，開學前至少積累14天健康打卡記錄，並注意實時更新定位信息。暑假期間需要返校開展學習的學生，需至少提前3天提交《返校申請表》。

★華中科技大學：暫停暫緩暑期社會實踐

華中科技大學發布緊急通知，對於正在大陸中高風險地區（包括出現關聯病例但還暫未升級）所在地市開展實踐的團隊，應立即暫停實踐，按照屬地政府的防疫規定做好集中隔離；對於正在低風險地區開展實踐的隊伍，應盡快結束實踐，確保人員安全；尚未出發的線下實踐隊伍，全部暫緩。

當前在校同學們應繼續按照「非必要不離校」、「非必要不離漢」的原則，遵守學校校門管控的最新規定，減少與校外人員接觸；如需離開武漢市，需向院系申請，由院系進行審批。華中科技大學也明確要求，秋季學期開學返校前，所有學生也應自8月20日起在微校園——「健康狀況填報」系統進行打卡，至少累計14天健康打卡記錄。

★中山大學：中高風險地區師生暫緩返校

8月2日，中山大學發布通知，在校師生非必要不離開學校所在地城市，離校師生非必要不跨地區活動，所有師生非必要不去中高風險地區所在的城市，必須要前往的，需按學校相關規定嚴格申請報備審批。近期有外省旅居史的師生員工返粵後，主動進行一次核酸檢測。在中高風險地區所在地市的師生暫緩返校，確有必要需提前返校的師生員工應報批獲准後方可返校。

★西北農林科技大學：推遲一周開學

8月3日，西北農林科技大學發布通知，夏季學期開學時間推後1周，8月16日起按課表開始夏季學期教學任務。取消9月4日—9月9日假期，夏季學期結束後直接轉入秋季學期教學任務。2021級新生開學時間暫時按照原定時間進行。

全體師生返校前須向所在單位提出返校申請，提供返校前近14日內行動軌跡和個人健康情況，省外返校人員還應提供48小時內核酸檢測報告。除國內疫情中高風險地區及其所在地級市的學生，以及返校途中需要在疫情中高風險地區轉乘的學生暫不返校外，其他學生由所在學院根據教學安排審批同意後返校。