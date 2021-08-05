《革命前夕的摩托車日記》為還原史實，帶領觀眾重返當年格瓦拉(後，蓋爾賈西亞貝納飾)和阿爾貝托(羅德里哥塞納飾)造訪過的南美旅程。（海鵬影業提供）

《革命前夕的摩托車日記》將印加帝國的馬丘比丘古城盡收眼底。（海鵬影業提供）

墨西哥影帝蓋爾賈西亞貝納（Gael Garcia Bernal）上週以驚悚新片《詭老》（Old）稱霸美國票房冠軍，而他的成名作《革命前夕的摩托車日記：數位修復版》（The Motorcycle Diaries），也將在暌違16年後，於8月27日在台上映，該片不僅將南美洲大陸：草原、高山、大河、雨林、冰雪暴等絕美風光盡收眼底。蓋爾賈西亞更因片中扮演剛自大學畢業的古巴革命領袖切格瓦拉（Che Guevara）而風靡全球。

蓋爾賈西亞貝納在片中騎摩托車，費時8個月、展開一趟跨越阿根廷、智利、秘魯、哥倫比亞及委內瑞拉等長達1萬2千公里的壯闊之旅，不僅熱血教人沸騰，更讓電影橫掃全球36個國際影展獎項，甚至勇奪美國奧斯卡最佳原著歌曲大獎。

《革命前夕的摩托車日記》因為「青年切格瓦拉」吸引全球觀眾熱血朝聖，更引領觀眾跟隨片中兩位狂野不羈的大學青年，一路發現拉美大陸的豐饒與底層生活，感受這趟「時代創造英雄」的偉大路程。電影除熱血澎湃，更啟迪觀眾心靈，獲美國《太陽報》讚譽「饒富詩意的狀闊冒險」，《觀察者報》更大推該片「史詩傑作！不容錯過！」。而以該片奠定國際影壇不朽地位、現年42歲的蓋爾賈西亞，如今已是兩個孩子的父親，他除持續關注拉丁美洲人權問題，最近更致力攸關氣候危機的影集製作，呼籲搶救「燃燒的地球」刻不容緩。

電影《革命前夕的摩托車日記》是《中央車站》巴西金獎大導華特沙勒斯（Walter Salles）的顛峰之作，劇情講述埃內斯托·格瓦拉（Ernesto Guevara）在成為革命領袖「切·格瓦拉」之前，與好友阿爾貝托·格拉納多（Alberto Granado）於1951年騎摩托車壯遊南美洲的豪邁旅程。該片不僅改編自格瓦拉在旅行途中所寫的遊記，以及旅伴阿爾貝托撰寫的《與切格瓦拉穿越拉丁美洲》一書。劇本更費時兩年考察史實，力求嚴謹扎實且感動人心。值得一提的是，全片攝影美不勝收、壯闊無比，將南美洲大陸絕美風光盡收眼底。《摩托車日記》總計橫掃全球36個獎項，更獲美國奧斯卡雙料大獎提名、並勇奪最佳原著歌曲大獎，也是奧斯卡史上第一首獲獎的西語歌曲。

《革命前夕的摩托車日記》為還原史實，帶領觀眾跨越5國、重返當年格瓦拉和阿爾貝托造訪的南美旅程。電影總計費時84天拍攝完成，拍攝地點更涵蓋30個南美洲景點地標，包括：布宜諾斯艾利斯的「美洲巴黎」，智利的蝶夢谷、阿塔卡馬沙漠、「太平洋寶石」瓦爾帕萊索，秘魯的亞馬遜雨林和印加帝國的馬丘比丘古城等。