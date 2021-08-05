26歲李姓四海幫海行堂份子，2017年起糾結幫眾從事「靈骨塔詐騙」，騙徒透過不肖業者，取得當年被騙購買靈骨塔的民眾資料，誆稱有辦法高價轉賣，誘騙對方加購買下其他的塔位、骨灰罈，1名婦人一口氣就被騙1600多萬，被害人上鉤後歹徒便以各種理由推托，最近甚至搬出「業務員得新冠，現在隔離中」，讓被害人欲哭無淚。

北市刑大指出，李嫌從事這類詐騙近5年，先透過不肖業者，取得持有靈骨塔位的民眾個資，再假冒「長庚醫療體系道教總會」的成員，去電遊說這些民眾，表示目前有很多人急著要買塔位，希望被害人可以讓出。

不少民眾當年都是被騙高價買入，李嫌等人的說詞讓民眾十分高興，但委託李嫌集團轉賣時，對方卻搬出各種話術，例如「買家是大量購買，至少1次要賣2個」、「要搭配骨灰罈，用套裝形式才好賣」等，讓被害人再度掏錢出來，買下根本不存在的這些商品。

警方指出，其中被騙的多半是長者，他們依言加購後，李嫌等人開始各種推託，甚至再誆稱「對方一次要買4組，你再加買2組」繼續騙，接著又以「過戶要時間」、「三級警戒現在很難辦」等理由，讓被害人根本拿不到錢，最近甚至表示「你那個業務員得新冠，現在隔離，工作都暫停了！」不少被害人忍無可忍，於是向警方報案。

警方指出，初查4名被害人共遭騙走4900萬，其中1名婦人就因不斷加購塔位，陸續被騙1600餘萬，北市刑大經連月追查，日前前往集團雙北地區據點搜索，逮捕李嫌在內7人，另查扣現金682萬餘元、2台點鈔機、教戰手冊、客戶資料及電腦等證物，全案依詐欺、組織犯罪送辦。