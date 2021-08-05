東山區長呂煌男（右一）、台南市消防局救護科長謝榮仁（右四）等人出席感謝詹家的善行義舉。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

消防局長李明峯指出，此次捐贈的救護車，車內的救護裝備、器材一應俱全，足以供緊急傷病患到院前急救使用。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

「明通號」車身外觀塗裝「巴騰堡格紋」，增加民眾對車輛的辨識度，提高出勤人員行車安全。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

前槍擊要犯詹龍欄的父親詹明通去年11月病故，其故鄉在台南市東山區，詹家子女們遵循父親遺願，節省喪葬費用，捐助一輛總價值約300萬元的救護車給台南市政府消防局，救護車「明通號」將配置在東山消防分隊，幫助當地救護量能更如虎添翼。

捐車儀式5日在東山消防分隊舉行，詹家由詹明通的孫子和孫女婿代表參加，東山區長呂煌男、台南市消防局救護科長謝榮仁及台南市消防局第一救災救護副大隊長李昂謙等人出席，消防局頒發感謝獎座及獎牌，感謝詹家的善行義舉。

台南市消防局第一救災救護大隊長石家源表示，台南縣市合併後，消防局執行的到院前緊急救護案件逐年增加，平均每部救護車1天的出勤次數是7到8次，使用頻率高，耗損也快。

石家源說，這輛「明通號」車身外觀塗裝「巴騰堡格紋」，增加民眾對車輛的辨識度，提高出勤同仁行車安全，相信該部救護車加入，將有效提升東山緊急救護能力，使傷病患獲得適時救援。

消防局長李明峯指出，此次捐贈的救護車，車內的救護裝備、器材一應俱全，足以供緊急傷病患到院前急救使用，藉由今日捐贈儀式拋磚引玉，號召更多善心人士助社會。