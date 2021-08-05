南韓32歲女星尹珠演出犯罪驚悚電影《骯髒的血》打開知名度，隨後就接演了《犯罪都市》、《陷阱》、韓劇《Kill Me Heal Me》等，人氣正在緩緩上升，去年卻傳出消息，尹珠罹患罕病「急性肝衰竭」，還一度暴瘦到剩下42公斤，如今1年過去，她終於等到捐贈者，日前完成了肝移植手術。

尹珠出道10年，形象甜美清新，2016年還曾入圍青龍電影節的新人女演員獎，去年尹珠罹患重感冒，到醫院施打抗生素治療，竟產生副作用讓肝臟機能急速惡化，隨後被醫生診斷出是「急性肝衰竭」，只能進行肝移植手術，她只好暫停所有演藝活動，開始專心治療，也時常在IG分享自己的最新近況。

「急性肝衰竭」死亡率極高，尹珠在等肝的過程中也日益消瘦，一度瘦到42.5公斤，讓粉絲、親友們都十分心疼，所幸經過一年後，尹珠終於找到適合的捐贈者，日前也公布好消息，已經成功完成肝移植手術，只見她的頭髮被理平，鼻子上還插著管，看起來十分憔悴，但她還是對鏡頭堅強的豎起大拇指。

尹珠在文中表示，「謝謝大家，我撐過來了，會好好恢復的。」貼文一出，立刻引來許多網友為她加油打氣，為她獻上祝福，「真的辛苦妳了，要好好休養唷」、「妳真的好棒」、「真的是萬幸，一切都會好起來的」。