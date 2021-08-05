中華信評指出，授予精誠資訊的長期信用評等為「twA-」，短期發行體信用評等為「twA-2」。精誠資訊「穩定」的評等展望係反映未來兩年精誠資訊產生的營運現金流量應可持續增加，其EBITDA利潤率亦相對穩定，其借款對EBITDA比維持在2倍以下的水準。

中華信評指出，精誠資訊成立於1997年，是一家總部位於台灣的IT軟體與服務供應商，提供軟體經銷服務、系統整合與產業相關應用解決方案，這些業務分占該公司2020年營收的49％、31％ 和20％。精誠資訊業務所涵蓋的產業範圍相當廣泛，其中包括金融服務、硬體科技以及一般製造業、零售與台灣地方政府。精誠資訊在過去 20 年間透過積極的策略投資與併購擴大其業務範圍。

中華信評表示，台灣的IT軟體與服務業高度零散，許多中小型企業在各自具有特殊優勢的較小市場中激烈競爭。這是因為進入該產業的資本要求較低，且台灣擁有相當多的電腦程式設計人才，導致進入該產業的門檻較低。精誠資訊為該產業中營收最高的公司，但中華信評根據該公司營收所得出的大致估計值顯示，精誠資訊的市占率不及10％。

精誠資訊在個別子產業中建立了些許的品牌資產，使該公司能夠保有一定程度的溢價。在系統可靠性高以及高服務標準的支持下，該公司的證券交易金融資訊與報價系統的市占率超過90％。