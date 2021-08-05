小S（徐熙娣）近日因在社群網站支持台灣選手，並稱其為「國手」引發風波，大陸網友為此出征，4家大陸廠商更是隨即終止合作。消息傳開後，被封為「防疫女神」的賈永婕站出力挺小S，汪小菲4日也發文送暖，曾參與辯論節目《奇葩說》的男星戴子策也逆風挺小S反問：「我喜歡的運動員是t（台）獨我就是t獨？我喜歡的運動員是同志我就是同志？我喜歡的運動員吃辣我就吃辣？有沒有一點罪名按的太莫名其妙？」

戴子策3日發文表示，聽聞小S風波後自己覺得莫名其妙，感覺網友的想法就是台灣人民不管是藍是綠，都必須是「紅的」，都必須為大陸的運動員吶喊支持，好像以為這樣才是天經地義，「教育塑造人格，別人一生就是在那樣的教育環境裡長大的，這些明星該怎麼發自內心的為我們紅？？你是台灣人你可以嗎？」

戴子策曾參加節目《奇葩說》。（圖／翻攝自正直男孩微博）

戴子策進一步說，只要台灣明星沒有公開表態，就不應該替人亂貼標籤，就算對方支持的運動員真算是台獨，他反問：「我喜歡的運動員是同性戀我就是同性戀嗎？」認為目前的風波替小S按罪按的莫名其妙，「台灣人的文化習慣叫參加奧運會的運動員都叫國手啊，不然你要她怎麼叫？」

戴子策發文。（圖／翻攝自正直男孩微博）

最後戴子策強調：「我可以理解大家跟我說她來大陸圈錢她就得政治正確，我想說的是她的政治不正確是你們給安的罪名啊，關她什麼事啊，我的點從來就是，不要給別人隨便的扣這種拿不掉的帽子，這是作惡！」他發文後引來多名網友湧入留言，評價正反兩極，有人說：「總之要在內地撈金不管在社交媒體上，言行上就要謹言慎行」、「評論了再取關，騙子騙關注，你比小S更可恨」，另也有人覺得他分析正確：「夏蟲不可語冰」、「其實我感覺你說的滿對的，我感覺網友這樣，只是讓兩岸關係更加敵對」。