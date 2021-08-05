美國拜登政府首次批准對台出售軍事武器，金額約7.5億美元。據大陸外交部網站今天（8月5日）消息，發言人就美國務院批准對台軍售發布「答記者問」：8月4日，美國國防部國防合作安全局發布消息稱，美國務院已批准向台出售總價7.5億美元的40套中型自行榴彈炮系統及相關設備。請問中方對此有何評論？

發言人表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。美國向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，違背國際法和國際關係基本準則，更違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

發言人表示，中方敦促美方重信守諾，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計畫，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。