台中市農會開賣「Beango產銷履歷豆奶」，主打使用台中在地農友產銷履歷認證且非基因改造大豆，以整顆原豆磨漿製造。（台中市農會提供／王文吉台中傳真）

農糧署及台中市農業局輔導台中市農會推出「Beango產銷履歷豆奶」，主打使用台中在地農友產銷履歷認證且非基因改造大豆，以整顆原豆磨漿製造，無添加化學添加物及防腐劑，在熱量、糖量上皆符合校園飲品法規規範，每天一瓶滿足日常蛋白質營養攝取所需。

台中市農會總幹事林育葦表示，台灣每年進口800萬公噸大豆，大多屬基因改造，且經長時間運輸存放，新鮮度堪憂；國產大豆皆為非基因改造，種植到採收需經過產銷履歷等農產品驗證單位嚴格把關，生產流程透明，也縮短產地到餐桌的運輸里程。

台中市農會為推廣台中非基因改造大豆並推動「國產豆漿進校園」計畫，將在地生產且經檢驗合格的大豆及豆漿供應給大眾及學校孩童食用，協助農民經多元行銷方式，鼓勵大眾選購臺中在地產銷履歷大豆及豆漿。

林育葦表示，目前「Beango產銷履歷豆奶」於台中市農會本會及官網，及部份農會門市皆有販售，可來電洽詢。