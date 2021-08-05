盧碧颱風來襲，立委陳玉珍今天找中央氣象局局長鄭明典對話，要求做到「同國一命」，讓離島居民也享有充分的颱風資訊，不要有颱風威脅脫離台灣本島後，就不再繼續預報下去的情況。

陳玉珍表示，金門鄉親反映以往中央氣象局預報颱風，當颱風威脅脫離台灣本島後，就沒有繼續預報下去，對於金門等離島地區居民相當不公平，未能享有充分的颱風資訊。

陳玉珍強調，中央氣象局播報颱風訊息，不要把金門等離島地區邊緣化，即便颱風影響脫離台灣本島，仍應持續報導颱風的影響，以利離島地區居民了解風雨變化，提早部署防颱因應作。

鄭明典則表示，氣象局在進行各項氣象預報時，絕對都會提到對台澎金馬等各地區的影響，即使颱風脫離台灣本島，但氣象局仍會持續報導。至於各家媒體節錄或擇重報導部分，他們也只能尊重。

鄭明典表示，未來該局要求同仁多加留意，也會由金門氣象站提供最新颱風動態，讓鄉親了解。他也特別提醒，這次盧碧颱風進入中國大陸陸地後，將減弱為熱帶性低氣壓，金門地區風力預測為陣風7-8級，也將帶來局部大雨，希望鄉親多加注意。