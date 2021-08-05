國寶集團總裁朱國榮涉入多起炒股案，去年底才因炒作松崗遭起訴，他另於2012年間使用人頭帳戶，以相對成交方式拉抬晟楠科技（3631）的股票，從中獲利145萬元，另晟楠董事長林朝榮也以同樣手法獲利1816萬元，台北地檢署5日依違反證券交易法罪嫌起訴朱、林2人。

起訴指出，晟楠科技股價在2012年1月11日至同年3月1日間成交量異常增加，股價也從33.5元上漲到51.1元，證券交易所分析發現，是朱國榮、林朝榮使用人頭帳戶，以連續委託買賣、相對成交方式拉抬股價。

林朝榮另於同年7月12日至9月30日，以同樣手法炒作晟楠股票，讓股價從26.3元漲到39.85元。

2人均否認犯罪，朱國榮辯稱在餐會中聽到林朝榮談論晟楠的經營狀況，他很看好才會投資，林朝榮則辯稱是要鞏固公司經營權，才利用現股轉融資等方式運用資金，但檢察官不採信，依違反證交法起訴2人，並建請法院宣告沒收犯罪所得。