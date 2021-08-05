周四公布的數據顯示，受到國內客戶需求的推動，德國六月工廠訂單回復成長，增幅超出預期。

聯邦統計局表示，經季節因素調整後，六月「德國製造」產品的訂單月增4.1%，輕鬆超越路透的1.9%預測；而五月的相同數據則修正為減少3.2%。

在剔除主要訂單之後，在六月的製造業新訂單為月增1.7%。