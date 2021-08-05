《國際經濟》國內需求增 德國6月工廠訂單彈升 15:082021/08/05 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周四公布的數據顯示，受到國內客戶需求的推動，德國六月工廠訂單回復成長，增幅超出預期。 聯邦統計局表示，經季節因素調整後，六月「德國製造」產品的訂單月增4.1%，輕鬆超越路透的1.9%預測；而五月的相同數據則修正為減少3.2%。 在剔除主要訂單之後，在六月的製造業新訂單為月增1.7%。 《電腦設備》飛捷Q2獲利谷底翻 Q3拚續揚 《電腦設備》研華訂單需求旺 法人調升目標價 #德國 #工廠訂單 #訂單 #月增 #六月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國ISM 7月服務業PMI創新高 07:362021/08/05 財經 《電腦設備》神基今年營收雙位數年增無虞 10月分割兩事業群 14:512021/08/05 財經 《國際產業》上季業績驚豔 西門子收購Sqills鳴槍 14:342021/08/05 財經 《國際產業》星展Q2淨利增37％ 優於預期 10:532021/08/05 財經 《國際金融》巴西央行升息100個基點 預告9月再升4碼 10:192021/08/05 財經 《電子零件》南電7月營收再創高 H2續拚逐季成長 07:462021/08/05 財經 美7月民間就業 僅增33萬人 04:102021/08/05 全球財經 和碩美國廠 明年供貨特斯拉 04:102021/08/05 財經要聞 《半導體》7月營收攀峰 德微強勢走高 10:022021/08/05 財經 遞延買氣回來了！民眾搶著約看屋 月增近6成 14:552021/08/05 房市新訊 菲律賓疫情告急 若持續惡化將衝擊MLCC大廠村田、三星 14:572021/08/05 財經 財經熱門新聞 友達、群創爆噴訊號來了 黑寡婦事件洩「慘業」有救了 - 財經 這2檔半導體股幹掉台積電 專家忠告散戶：會抓老鼠就是好貓 - 財經 愛女現身 成股東會嬌點 - 財經要聞 - 工商時報 大陸疫情升溫 呈多點爆發 - 產業財經 - 旺報 台股成交量恐怖龜縮30％ 老手爆熱錢逃命原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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