儘管全球半導體短缺，以及新冠疫情再度升溫，通用汽車仍靠著熱賣的皮卡賺進大把鈔票，惟投資人並不滿意，他們表示對執行長巴拉（Mary Barra）的期望更高。

這家美國最大的汽車製造商周三股價暴跌8.92%，收在52.72美元，創下今年3月4日以來的最低價，並給美股大盤帶來最大的壓力。

通用股票慘遭拋售，以及周三日本豐田汽車和本田汽車公布的財報，凸顯出全球汽車製造商在技術和經濟動盪時期所面臨的不確定性。

周三豐田和本田雖然同樣在4~6月季度交出亮眼的成績單，豐田宣布上季獲利創新高，本田則上修全年獲利預測，但兩家日本車廠均提出警告，稱晶片缺貨和各地疫情惡化將打擊營運前景。

巴拉在周三的財報電話會議上表示，今年通用將繼續看到晶片短缺的影響，並預期這樣的情況將持續到新的一年。

但她也表示，卡車、休旅車和跨界車將有助於提振下半年和之後的業績表現，「我們看到強勁的定價環境將一直持續到今年下半年和2022年」。

通用周三公布第二季營收年增1倍多，為342億美元，優於分析師預估的309億美元。

經調整後息稅前獲利（EBIT）為41億美元，創歷史新高，上半年累計獲利為85億美元。

第二季淨利為28億美元，遠優於去年同期的淨損7.58億元。惟經調整後每股盈餘為1.97美元，不如分析師預估的2.23美元。

通用看好全年展望，並將全年EBIT獲利預測從介於100億～110億美元上修至介於115億～130億美元，相當於每股盈餘介於5.4～6.4美元。

但分析師表示，通用的全年財測頗為保守。

本周早些時候，其競爭對手Stellantis NV將其全年營業利益率目標從5.5%～7.5%調升到約10%。

全球晶片荒導致通用接連停工減產，但執行長巴拉仍然強調公司正致力於改善這個問題，並將制定長期的解決方案，她並表示下半年業績仍可望有強勁的表現，邊際利潤將有所改善。