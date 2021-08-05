據悉，印度金融犯罪部門已要求美國沃爾瑪(Walmart)，以及沃爾瑪所收購的印度最大電商Flipkart，解釋為何違反外商投資法，且又拒收高達13.5億美元罰單。

多年來，印度政府一直在調查Flipkart與亞馬遜(Amazon)，因為這對電商雙雄涉嫌違法避開外商投資法來做生意。因該案涉及Flipkart疑似非法吸引外資與利用以前曾隸屬Flipkart旗下的WS Retail，然後在自己購物網站上，賣不合法商品給消費者。

印度南部城市欽奈，已於7月初向沃爾瑪、Flipkart以及另一個大金主老虎全球投資(Tiger Global)，發出到案說明，必須要向印度執法單位解釋，為何不願支付這張1千億印度盧比，約13.5億美元的天價罰單。

不過，Flipkart透過發言系統表示，自己願配合印度法律與規章。且將與當地政府合作，以期圓滿解決相關案件。

受罰的Flipkart與其它涉嫌者，有大約90天時間來做適當回應。至於前述相關當事部門WS Retail，早已於2015年底就停止營運。

但所有此案相關法人或執法單位，都拒絕回應。

2018年，沃爾瑪在以160億美元收購Flipkart絕大數股權，同時，這也是沃爾瑪有史以來最大一筆併購案。之後，在7月得到日本軟銀集團再一次投資的36億美元後，不到3年時間，Flipkart身價硬是多增一倍達376億美元。

由於這些電商規模太大，無形中就可能會踏到法律紅線與碰觸到反托拉斯法等，也引起印度中小型網路同業諸多不滿。有家印度實體店家直言，亞馬遜與Flipkart偏愛在自己銷售平台上選擇特定賣家，並利用複雜的手法規避外商投資法。因此，無形中也損及中小同業利益。