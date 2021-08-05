中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增11例COVID-19確定病例，分別為6例本土及5例境外移入；確診個案中無新增死亡。而其中有3名境外移入個案，來台前都打過BNT疫苗仍然確診。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自奈及利亞(案15854)、南非(案15855)及美國(案15858、15859、15860)入境，入境日介於7月21日至8月3日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中來自自南非入境的南非籍個案案15855，入境時沒有症狀，住在防疫旅館期間確診，他曾經在南非接種過一劑BNT疫苗。

另外兩名自美國返台的本國籍個案15859以及15860，則是都在美國完成兩劑BNT疫苗接種，後者至今無症狀。不過羅一鈞表示，這兩人抵台後，疫苗接種至今都還沒滿14天，因此都算是未完成接種，所以沒有完整保護力。