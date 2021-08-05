苗栗縣政府每年辦理模範父親暨好人好事代表表揚活動，今年受疫情影響，取消公開表揚儀式，由社會處電話徵詢受表揚者的意願後，縣長徐耀昌和副縣長鄧桂菊分別到府表揚，致贈賀匾和賀禮表達恭賀之意。

縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議員江村貴、頭屋鄉長徐鑫榮及苗縣婦女會理事長蕭芳纓等人，5日到頭屋鄉表揚模範父親范發憲，致贈賀匾、金戒指、全聯禮券、14吋立扇、酒精自動消毒器等祝賀禮品。副縣長鄧桂菊則到泰安鄉象鼻村表揚模範父親張稔。

范發憲的長子、次子都在長春公司擔任領班，孫子2015年代表苗栗縣獲得全國慈孝家庭楷模，孫女去年獲得全國演說比賽特優。縣長徐耀昌肯定范發憲無怨無悔的為家庭付出，辛苦撫養孩子成長，以身作則，提供子女良好的家庭教育，是全家可靠的後盾。

苗栗縣110年模範父親為，苗市徐永城、公館孫蘭海、銅鑼黃田芳、頭份林輝文、通霄邱進福、頭屋范發憲、大湖陳登甲、泰安張稔、三義龔信榮、後龍杜富雄、南庄余正雄、三灣林義雄、造橋張龍烽、西湖賴廷璋、竹南高瑞發、卓蘭徐可針、苑裡鄭武田、獅潭吳添財。

好人好事代表有，三灣官德華、頭份曾錦輝、頭屋黃松光、大湖楊慶松、獅潭豆鼎發、後龍李長峰、公館劉月鳳、竹南楊勝吉、苑裡林炎彬、三義林瑞櫻、苗市林芳玉、通霄陳台笙、卓蘭張榮星、南庄江醒聞、泰安劉仁文、造橋利銘賜、西湖吳煥堂、銅鑼黃淑玲。