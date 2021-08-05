內政部消防署於今（5日）下午2時舉行卸任署長陳文龍與接任署長蕭煥章交接典禮，並由內政部長徐國勇親自監交。（消防署提供）

內政部消防署於今（5日）下午2時舉行卸任署長陳文龍與接任署長蕭煥章交接典禮，並由內政部長徐國勇親自監交。（消防署提供）

內政部消防署於今（5日）下午2時舉行卸任署長陳文龍與接任署長蕭煥章交接典禮，並由內政部長徐國勇親自監交。蕭煥章表示，將與全國第一線消防同仁站在一起，共同打拼努力開創消防及防救災工作的新篇章。

徐國勇致詞時表示，除肯定並感謝陳署長於任內帶領消防同仁積極推動各項政策、持續完備消防法令、強化災害防救體系、提升緊急救護品質等，尤其去年開始COVID-19疫情肆虐，全力落實派遣、病例後送、人員健康監測管理及防疫物資管控等，卓著成效，各界有目共睹。

同時，期許蕭煥章在此良好基礎上，持續精進，為保障人民生命、財產安全之神聖使命，盡最大的努力。

陳文龍表示，1980年自中央警察大學消防系45期畢業，便開啟了消防生涯，並於2016年接任署長，感謝各先進前輩胼手胝足及消防弟兄協力，始能順利完成各項消防體制建置及推動，未來在蕭煥章的帶領之下，消防一定能開創出新的局面。

蕭煥章為中央警察大學警政研究所碩士、文化大學地學研究所博士，曾任消防署科長、組長、主任、台中市政府消防局長、消防署副署長等職務。蕭煥章表示，消防是一種「水裡來，火裡去」的工作，任務艱鉅且危險，並攸關人民生命、財產的安全，將秉持著兢兢業業的態度，共同建構良善的消防及災害防救政策，建構一個安全、安心、安定的居住環境。

同時，也會與全國第一線消防同仁站在一起，建立安全的共識與方向，共同打拼努力推動各項消防及災害防救工作。