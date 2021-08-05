新興分局警方在今年上半年查獲8件47人妨害風化案件。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市七賢一路一棟大樓被民眾踢爆暗藏春色，在疫情降二級警戒後死灰復燃，提早解封，轄區新興分局5日表示，今年1至7月已查獲8件47人因涉嫌妨害風化案被移送，其中疫情警戒2個月以來，七賢一路的2棟大樓共查獲5件11人，警方表示，將持續打擊色情，強化查緝取締作為，以斬斷疫情傳播鏈。

新興分局表示，疫情三級警戒以來，針對轄內經常遭檢舉從事非法性交易的七賢一路2棟大樓，編排綿密勤務不定期實施臨檢稽查勤務，也持續探訪蒐證、取締，曾於6月11日在七賢一路428號大樓的5樓美容諮詢名店旁查獲一起違規群聚歡唱案件，依法對在場群聚歡唱的10人蒐證並函送衛生單位裁罰每人6萬元罰鍰，市府聯合稽查小組也在7月2日對該店執行斷水斷電處分。

此外，分局從109年度查獲各類妨害風化案件計28件128人，在七賢一路2棟大樓分別查獲妨害風化案8件26人；今年1月至7月止，共計查獲妨害風化案8件47人，疫情警戒期間查獲計5件11人。

新興分局表示，雖疫情已降至2級警戒，但為避免有防疫破口，仍將持續強化色情查緝取締作為，全力防堵人與人連結所造成的疫情破口。