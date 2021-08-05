新北市府政風處與消防局於5日推出全國第一套融合廉潔誠信品德與消防安全知識的戶外實境解謎遊戲「搶救淡水大作戰：英雄集結！」，只要一支手機即可免費暢玩淡水景點，破關後利用AR紀念照功能、合照上傳至政風處FB粉絲專頁「新北心廉心」指定貼文串，就有機會把精美禮品帶回家，還可以申請限量紙本紀念包，完成隱藏任務加碼抽大獎。

新北市政風處表示，「搶救淡水大作戰：英雄集結！」講述某日淡水小鎮一連串不尋常的災害接踵而生，五位各有特色的英雄齊聚一堂、搶救小鎮安危，過程中卻意外發現幕後似乎隱藏著意想不到的危機。

英雄們邀請大家一同協力破解懸案、找出幕後的黑手，以守護傳承淡水小鎮的消防安全及清廉風氣。

政風處長王文信表示，近年來實境解謎在學生族群中非常流行，這次政風處與消防局合作，期待讓學童在遊戲的過程中，真實運用所學培養學童廉潔誠信品德及瞭解消防安全知識，更希望在符合防疫的規範下，走出戶外寓教於樂。

即日起，只要前往淡水捷運站，打開手機免費安裝蹦世界APP註冊登入，搜尋下載「搶救淡水大作戰：英雄集結！」遊戲包，就可開始遊玩！相關資訊及遊戲詳情請洽政風處、消防局及蹦世界官網查詢，或至FB搜尋「新北心廉心」。