朱立倫宣布參選國民黨主席，面對藍營內鬥的說法，前總統馬英九今天表示，選舉一定會有競爭，不能把這個看成內鬥；他說，非常歡迎願意振興國民黨的人參加主席選舉。

朱立倫日前宣布參選國民黨主席後，對於為何去年未參與黨主席補選，他說，當時是希望不同世代能出面承擔，但因為支持者希望國民黨能更強，「如果這一年半大家都很滿意，我也不必出來。」一席話，被視為劍指現任黨主席江啟臣的表現不如人意。

對此狀況，馬英九今出席國民黨立委陳以信《台灣經濟與外交的挑戰與機會》新書發表時，被問到如何看待藍營內鬥狀況，他表示，選舉一定會有競爭，不能把這件事看成內鬥。他強調，他非常歡迎願意振興國民黨的人參加主席選舉。對於朱立倫可能與黨內立委傅崑萁結盟，馬英九說要再了解參選人的政見。

《台灣經濟與外交的挑戰與機會》新書是由英國倫敦大學亞非學院經濟系教授艾詩(Robert Ash)、台灣研究中心主任羅達菲(Datydd Fell)與學者宋妍嫵(Mariah Thornton)主編，作者群包括國發會前主委林祖嘉、中經院區域發展研究中心主任劉大年、美國維吉尼亞大學米勒中心訪問教授林夏如等人。

林祖嘉在文中指出，1949年政府遷台以來，台灣發展呈現穩定而快速的經濟發展，包括高速經濟成長、低通膨、低失業率與良好的所得分配；同時，台灣主要產業結構也由農業轉為製造業，再轉為高科技產業和服務業。

林祖嘉提到，蔡總統上任後兩岸關係迅速惡化，對台灣的國際參與形成嚴重障礙，目前全球經濟呈現快速區域經濟整合，台灣身為小型開放經濟體更應積極參與其中，包括促進兩岸經貿關係正常化、參與CPTPP與RCEP等。

劉大年則在文中指出，全球區域經濟整合已走向大型及雙邊自由貿易協定並行的趨勢，台灣應加速經貿自由化及制度改革，才能有效與國際接軌。同時，穩定的兩岸關係也有助於降低台灣參與區域經濟整合的阻力。