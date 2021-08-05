新北市今新增4例確診，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，3人為新增個案，1人為居家隔離陰性轉為陽性，分別位於板橋、淡水、汐止、永和各1人，其中3人感染源待釐清。

侯友宜表示，板橋1人因陪太太產檢，7月29日身體不適，8月3日就醫採檢PCR陽性，CT值32，感染源疫調中；淡水1人因在台北職場上班，公司定期快篩陽性，再到醫院篩檢陽性，CT值33，感染源疫調中；汐止1人是職場同事7月31日確診匡列居家隔離採檢 PCR 陽，屬職場感染，CT值31。

永和1例是花旗銀行員，7月13日到公司快篩陰性，8月4日陪家人到醫院做檢查，經採檢PCR陽性，感染源疫調中。新北市衛生局長陳潤秋表示，花旗銀行不是第一線櫃檯人員，同部門44人安排做採檢，同仁快篩陰性，持續疫調。侯說，4案都在掌握中，請市民放心。

侯友宜表示，截至4日，新北列管數500人，本日可解隔數69人，

此外，社區篩檢站5月17日至8月4日總篩檢24萬1190人，快篩陽性數1258人、陽性率0.5％，8月4日社區篩2699人，快篩陽性1人、陽性率0.04％。

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