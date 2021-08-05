台中市74歲許姓老翁，日前出現血尿情況，因許男沒有其他不適症狀，一度被當成是結石處理，但服藥1周症狀都未改善，進一步透過電腦斷層檢查，發現他膀胱底部有顆腫瘤，已是攝護腺癌末期，所幸經內視鏡刮除腫瘤並搭配賀爾蒙、放射線治療，病情終於獲得控制。

亞洲大學附屬醫院震波碎石室主任石欣衛指出，許姓老翁就醫時自述他血尿情況已經持續1周，曾在其他醫院接受X光檢查並服用藥物，但症狀未改善，轉診後進一步檢查，除發現膀胱底部有腫瘤，且PSA攝護腺特異性抗原是正常值的44倍、高達178ng／ml，決定安排內視鏡腫瘤刮除。

經內視鏡手術後，醫療團隊發現許男攝護腺腫瘤已出現淋巴結轉移，石欣衛表示，早期攝護腺癌因多半沒有症狀、少數有血尿情況，許男則因腫瘤侵犯到尿道、膀胱頸而造成血尿、解尿不順、頻尿等症狀，因而一度被懷疑是結石，若癌細胞持續轉移至骨頭則會造成骨頭疼痛。

院方強調，攝護腺癌目前發生原因仍不明，多數認為與年紀大、飲食、生活環境及家族史有關，通常手術治療僅限於早期患者，許男因出現癌細胞轉移，醫療團隊決定採賀爾蒙治療抑制癌細胞生長，放射線治療則可精準殺死癌細胞。

攝護腺癌是男性隱形殺手，石欣衛提醒，年滿50歲的男性應每年接受PSA及肛門指診檢查，若出現頻尿、急尿或夜尿等類似攝護腺肥大的症狀，也應就醫檢查。