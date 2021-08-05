2021 KEYSHOT產品設計競賽，龍華科大文創系榮獲產品動畫類優選與產品渲染類優選，充分展現學子的學習成效。 文創系學生韓季庭對光線與材質的細微觀察，表現在作品牛角瓶，完整呈現通透的玻璃與冷冽金屬氛圍，榮獲產品渲染類優選。（校方提供）

文創系學生秦培鈞以模擬飛行器動態渲染，細膩與擬真質感，流暢起飛動線並加上後續的剪輯特效與配樂，讓作品更顯完整，獲得產品動畫類優選。（校方提供）

龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，由系主任黃苾芬、老師林建志與蕭誠一指導，參加台灣KEYSHOT原廠總代理彩原科技所舉辦的2021 KEYSHOT產品設計競賽，從眾多優秀作品脫穎而出，共六件作品入圍，最後榮獲產品動畫類優選與產品渲染類優選，展現學子們的學習成效，表現相當優異。

文創系2年級學生秦培鈞，以模擬飛行器的動態渲染，細膩與擬真質感，流暢的起飛動線並加上後續的剪輯特效與配樂，讓作品更顯完整，獲得專業評審肯定，奪得產品動畫類優選佳績；一年級學生韓季庭則將對於光線與材質的細微觀察，表現在作品牛角瓶，完整呈現通透的玻璃與冷冽金屬氛圍，榮獲產品渲染類優選。

黃苾芬表示，KEYSHOT在文創系是同學重點學習軟體之一，可將同學的設計概念與產品型態，在建構完成3D後，運用Keyshot Rendering 將產品最終樣貌用模擬方式進行呈現，以達到產品驗證功能，如能靈活運用則讓創作成品更為驚豔動人。

她指出，不同的產品設計有著不同的渲染條件，渲染需透過場景、燈光、環境設置、材質應用與表面紋理處理等，動畫方面則講求畫面流暢性，軟體功能摸索的愈仔細愈能貼近擬真效果。文創系老師們在產品建構與渲染方面，極力培養學生充實所需設計能力，達到專業水平並累積經驗，在投入職場前做好準備。

林建志、蕭誠一說，文創系能在第一屆設計渲染大賽中脫穎而出，拿下2個優選獎，實屬不易，不僅強化學生的自信心與同儕間競爭力，更充分證明文創系優質的實務能力已普獲肯定。未來會積極帶領同學參與各式競賽，結合實體作品展現具體學習成效。

龍華科大校長葛自祥特別肯定學生獲獎為校爭光的優異表現。他指出，學校近年持續投入資金更新軟硬體教學設備，除了讓同學在專業軟體的應用上領先業界，也希望縮短學校與業界軟體應用上的差距，扎實培養同學專業能力。

葛自祥強調，「學用合一」是龍華科大所強調的重點，學生獲獎不僅是對學生創意與專業的肯定，更是學生作品被業界重視的最佳證明。文創系同學近年參加各類專業比賽都有優異表現，相信透過參賽累積經驗，日後必能在職場上綻放燦爛光芒，成為全方位的產業人才。