租房合租雖然比較省，但俗話說套「便宜沒好貨」，可能因為合租的鄰居素質不齊，增添許多困擾。就有一名男子發文表示，他在西門町租了一間月租5000元的雅房，因為自己的正職是護理師、平時兼職跳動漫舞，道具服裝很多，房間擺不下，經過房東同意，就放在公共空間，豈料某天檢查道具時，放在其中一袋的女性內褲，卻聞到濃濃的「腥臭味」，是其他男人的體液（精液），嚇得他立即報警。文中一出，網友看到他的租屋紛紛勸他快搬走：「西門町5000元包水包電，在西門町這個價位感覺有點恐怖」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他租的雅房有公共區域，房東允許他把道具服跟行李放在那，自己很確定入住前，有把這些道具服清洗完才放進袋子裡，沒想到某天回家發現袋子被移動過，便打開來檢查，檢查到第2袋，發現裡面一件女性內褲有很濃的腥臭味，表演用的假胸墊也被換過袋子，當下很確定裡面的東西被用過，而且有其他男人的體液，氣得他馬上報警處理

原PO氣炸說：「我從來沒想過我的表演服會被打手槍，就算請專人洗也洗不掉那味道，害我cos裝都要重新換」，警方原本希望原PO與房東和解，可是卻認為不關他的事，不想干涉。

網友看到貼文紛紛留言「西門町這個房價確實不是安全價，快換吧」、「5000包水包電，西門町這價位感覺就有點恐怖」、「隨便動你的東西是不對，可是房東沒有責任去看守妳的東西，建議你可以買幾台監視器安裝，這樣應該就可以防賊」、「如果租單人套房，把這些東西都放在自己房間內，就不會再發生類似的情形」。