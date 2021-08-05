第10號銀河颱風生成後，緊接著第11號輕度颱風「妮妲」也生成。氣象局表示，位於琉球附近海面的熱帶性低氣壓稍早命名為年第10號颱風「銀河」(國際命名Mirinae)，隨後位於日本東南方海面的低壓也發展為第11號輕度颱風「妮妲」(國際命名NIDA)，出現盧碧、銀河、妮妲三颱共舞的狀況，對此，氣象局表示銀河、妮妲對台灣皆無直接影響。

氣象局表示，琉球附近海面的「銀河」颱風距離台灣520公里，未來將朝日本方向前進，以及日本東南方海面的「妮妲」距離台灣遙遠，未來將往北再轉東北方向前進，兩個颱風對台灣都無直接影響。

銀河颱風往東北東方向前進，對台灣無影響。(翻攝自氣象局)

至於第9號盧碧颱風動向，氣象局表示，颱風中心已於今天上午12時登陸廣東汕頭一帶，下午2時位於金門西南西方約180公里、台北西南西方約500公里之處，未來將以每小時5轉4公里速度，緩慢向北轉北北西移動，暴風圈已進入台灣海峽，對台灣海峽構成威脅。預計颱風登陸後，導引氣流逐漸減弱，加上颱風短期內將緩慢朝廣東、福建內陸移動，強度受地形影響，有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。若盧碧颱風路徑無特殊變化，將於下午5時30分解除海上颱風警報。

盧碧颱風中午登陸大陸，預計強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，由於盧碧颱風位於大低壓區內，待其北上後，南側的低壓區環流仍將持續為台灣帶來西南風，使中南部天氣仍相當不穩定。今日至周日(5日至8日)易有短延時強降雨，中南部有局部大雨或豪雨，尤其南部山區易有持續性降雨；其他地區有局部較大雨勢；澎湖、金門、馬祖將陸續出現陣雨或雷雨，並有局部大雨。

氣象局表示，盧碧颱風外圍環流影響及西南風偏強影響，今日東沙島海面風浪偏大、台灣海峽、台灣東南部海面及巴士海峽風浪偏大。金門、澎湖、馬祖、台灣中南部沿海、恆春半島及東南部沿海地區易有8至9級強陣風；北部、東半部、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，海邊活動請注特別意安全。