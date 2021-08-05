遠百板橋中山店昨自主休業一天，新北市政府昨證實有一櫃姐感染，引發家庭群聚8人確診，新北市長侯友宜今表示，業者昨停業清消，852名員工完成快篩都為陰性，今員工持陰性證明入場復業，感染源釐清中。

林口電廠主管確診 41名同事快篩都陰性
花旗板橋分行員工確診 今起停業2天消毒
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