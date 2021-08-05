板橋遠百中山店今復業 852名員工快篩結果出爐 感染源釐清中 15:252021/08/05 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 852名員工快篩陰性 板橋遠百中山店今復業 感染源釐清中。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠百板橋中山店昨自主休業一天，新北市政府昨證實有一櫃姐感染，引發家庭群聚8人確診，新北市長侯友宜今表示，業者昨停業清消，852名員工完成快篩都為陰性，今員工持陰性證明入場復業，感染源釐清中。 林口電廠主管確診 41名同事快篩都陰性 花旗板橋分行員工確診 今起停業2天消毒 #員工 #遠百 #櫃姐 #中山店 #復業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠百員工確診 板橋中山店、寶慶店今停業1天 10:132021/08/04 生活 北市今＋1 萬華確診男足跡曾到全聯 感染源待釐清 16:522021/08/05 生活 北市公布1確診足跡 7月底去過全聯這家門巿 13:272021/08/05 生活 開放內用不到2成 台南餐廳拚生路 04:102021/08/05 地方新聞 確診新北男曾到台南吃麻辣燙2小時 匡列23名顧客2員工 17:592021/08/04 生活 遠百台北寶慶店2度淪陷 停業1天大清消 11:542021/08/04 生活 雄獅再傳員工確診 密切接觸者2人陰性、3人等報告 18:252021/08/04 生活 全聯內湖文湖店有確診足跡 昨已閉店清消今正常營業 16:012021/08/05 生活 邪惡政權 未蓋棺已論定 04:102021/08/05 時論廣場 好市多內湖店今提早閉店清消 明正常營業 17:072021/08/05 生活 時論廣場》強制疫苗接種 侵害人民自主權（翁曉玲） 19:062021/08/05 時論廣場 生活熱門新聞 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 危機還沒解除？盧碧未來2路徑曝 恐回馬槍東折侵台 - 生活 三級警戒台灣防疫表現如何？民調結果出爐這選項一面倒 - 生活 雞蛋別再放冰箱門邊 北農曝最佳保鮮術：多數人都做錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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