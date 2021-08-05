美國7月就業成長放緩及通用汽車股價下挫，隔夜美股漲跌互現。今日台股小幅開漲0.93點、報17624.82點，卻礙於電子、航運翻黑，金融、鋼鐵續弱，台塑四寶乏力，最低下探至至17566.72點，陷入月線保衛戰，好在尾盤跌幅收斂，最終下跌20.77點或0.12%，報17603.12點，成功守住月線，成交量縮至3808.75億元。

今日外資(不含外資自營商)買超43.7818億元，投信賣超16.4908億元，自營商買超2.7324億元，三大法人買超30.02億元。8月至今，外資連4日買超，累計405.08億元；今年來賣超4783.11億元。

盤面上，電子通路通、電機、百貨、電零組、通網及半導體收紅，相對大盤抗跌。傳產遭空方狙擊，水泥收跌4.61%、跌幅最深；航運收跌3.11%居次，接著為玻璃收跌2.65%，鋼鐵收跌2.63%。電子走勢分歧，台積電ADR收漲0.28%，台積電(2330)開高2元至598元，即在平盤附近震盪，最終平收596元。鴻海(2317)開低走低，亦收於平盤價112元。聯電(2303)毛利率優，加上外資撐腰，收漲4.79%、報63.4元，為20年新高。大立光(3008)開高走高，收漲0.88%、報28880元。聯發科(2454)穩居盤上，收漲1.16%、報961元。

面板三巨頭失勢，友達(2409)下挫4.7%、群創(3481)收跌1.67%、彩晶(6166)收跌3.71%；反倒是錸德(2349)、一詮(2486)亮燈漲停。至於台塑四寶的台塑(1301)小跌0.49%、南亞(1303)小跌0.57%、台塑化(6505)小跌0.51%，台化(1326)則平收。業績題材吸睛，宏碁(2353)Q2獲利創11年單季新高，激勵盤初大漲逾7%，終場上漲1.27%、收27.95元。百容(2483)H1每股盈餘1.09元，優於近兩年同期表現，收漲約5%、報27.1元。受惠運價漲，散裝船龍頭慧洋-KY(2637)7月營收年增逾6成，股價同步反映，小漲0.89%、報79.2元。今日強勢股還有生醫股的杏輝(1734)及和康生(1783)、封測族群的菱生(2369)，還有立萬利(3054)數檔同步攻頂。

台股上檔遇壓，轉向橫盤整理。但值得注意的是，電子股成交比重維持逾6成，電子族群有機會返回主流。本周仍是財報高峰期，基本面佳的公司有望獲資金青睞，接著可留意今下半年至明年營收具動能，及產業趨勢正向的族群。