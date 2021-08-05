鈺太(6679)今(5)日舉辦法人說明會，受惠上半年D-mic(數位麥克風)以及窄邊框產品出貨大幅成長，累計上半年每股獲利7.11元，接近去年全年的7.57元。

鈺太第二季合併營收7.24億元，季增加16.8%，年增加63.2%、單季創下歷史新高，已經呈現連續5季成長，單季稅後純益1.67億元，季增加33.9%、年增加1.43倍，每股獲利4.03元。

鈺太表示，第二季D-mic營收占比達78%，相較去年成長87%，除筆電出貨增加外，IoT、穿戴、車用等均有成長，預計相關應用會持續成長。第二季筆電營收占比68%、IoT占比8%、電視占比4%，其餘應用則為2~3%，包括電視、智能音箱等均有明顯成長。

鈺太累計上半年合併營13.44億元，年增加65.8%，稅後純益2.93億元，年增加達1.31倍，每股獲利7.11元，接近去年全年的7.57元，主要是受惠今年上半年D-mic以及窄邊框NB產品出貨大幅成長。