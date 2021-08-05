記憶體廠華邦電(2344)今（5）日召開線上法說，受惠需求暢旺、漲價及產品組合優化，2021年第二季稅後淨利33.36億元、每股盈餘（EPS）0.84元，雙創近20年半高點。合計上半年歸屬母公司稅後淨利49.22億元、年增達6.9倍，改寫同期新高，每股盈餘1.24元。

華邦電第二季合併營收創252.34億元新高，季增18.33％、年增達97.87％。毛利率42.22％、營益率18.32％，分創近20年半、近14年半高點。歸屬母公司稅後淨利33.36億元，季增達1.1倍、年增達3.7倍，每股盈餘0.84元，雙創近20年半高點。

合計華邦電上半年合併營收465.59億元、年增達91.59％，改寫同期新高。毛利率40.09％、營益率14.86％，分創近25年及近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利49.22億元、年增達近6.91倍，改寫同期新高，每股盈餘1.24元則創同期次高。

其中，華邦電記憶體事業群第二季合併營收144.86億元，季增29.17％、年增51.08％。毛利率、營益率分別躍升至42.39％、24.89％。上半年合併營收257.01億元、年增36.07％，毛利率39.28％、營益率21.15％，較去年同期21.98％、2.03％大幅躍升。