又是恐怖內輪差奪命 女騎士遭聯結車捲入卡車底 當場慘死 15:282021/08/05 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園楊梅5日上午1名女騎士疑似在前往待轉格的路上慘遭聯結車右轉輾斃。（蕭靈璽翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園楊梅5日上午9時許發生1起嚴重死亡車禍，1名約50歲的婦人騎機車與聯結車發生碰撞，慘遭聯結車捲入車底當場輾斃，經救護人員到場後確認婦人已失去生命徵象。 據了解，桃園楊梅1名約50歲婦人5日上午騎行機車至梅獅路2段和中山北路2段交叉路口，疑似在前往待轉的路上恰好位於聯結車視線死角意外發生碰撞，婦人慘遭聯結車捲入車底當場輾斃，救護人員9時33分接獲報案後隨即派遣2輛救護車與4名救護人員到場搶救，經確認婦人已失去生命徵象。 桃園街頭上演警匪追逐 車輛拒盤查衝撞員警 遭連開3槍圍捕 包商談判被擄 停紅燈跳車驚險脫困 #內輪差 #聯結車 #車禍 #桃園 #楊梅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 已婚警與女優「車內激戰片」瘋傳遭解雇 4年後結局神反轉 17:292021/08/05 搜奇 國3白河段軍用車與5輛自小客連環撞 幸無人受傷 16:132021/08/05 社會 國1中壢轉接道死亡車禍 3車猛撞 男乘客當場不治 09:192021/08/05 社會 德州南部載移民廂型車翻覆 至少11死10多傷 08:172021/08/05 國際 德州廂型車翻覆10死20傷 疑超載非法移民 12:562021/08/05 國際 輕颱盧碧來襲 金門全島備戰 17:182021/08/05 生活 酒駕回歸 疫情降級違規飆升 04:102021/08/05 地方新聞 在地民間企業捐防疫醫療物資 造福桃園市民 15:392021/08/05 寶島 顏寬恒突辭黨職 朱江赴桃園搶票 04:102021/08/05 政治要聞 噁男擄殺屏東通訊行甜姐兒 檢批「態度惡劣」求處重量刑 11:122021/08/05 社會 和碩美國廠 明年供貨特斯拉 04:102021/08/05 財經要聞 社會熱門新聞 又是恐怖內輪差奪命 女騎士遭聯結車捲入卡車底 當場慘死 - 社會 豐腴美魔女化身單親舞蹈老師 下海第2天就被「斷開連結」 - 社會 尪喝手搖飲吸到隱翅蟲 人妻秒反應「還好不是我」網傻眼 - 社會 亡夫託夢欲駕車出遊 人妻比對車牌數字嚇：真有那世界 - 社會 43歲人夫軟竿14年不願治療 反怪妻「背對睡覺」不給啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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