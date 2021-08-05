桃園楊梅5日上午9時許發生1起嚴重死亡車禍，1名約50歲的婦人騎機車與聯結車發生碰撞，慘遭聯結車捲入車底當場輾斃，經救護人員到場後確認婦人已失去生命徵象。

據了解，桃園楊梅1名約50歲婦人5日上午騎行機車至梅獅路2段和中山北路2段交叉路口，疑似在前往待轉的路上恰好位於聯結車視線死角意外發生碰撞，婦人慘遭聯結車捲入車底當場輾斃，救護人員9時33分接獲報案後隨即派遣2輛救護車與4名救護人員到場搶救，經確認婦人已失去生命徵象。