聯華電子今日公佈內部自行結算之2021年7月份合併營收為新台幣183.66億元，較去年同期增加18.53％。今年1到7月累計營收年增13.93％。

聯電一周來漲勢凌厲，外資前兩日買超，聯電今天股價有不錯表現，收盤收63.4元，創2000年12月來新高價，上漲2.9元，漲幅4.79％。聯電、南亞科、華邦電、世界先進等半導體股成今日人氣指標。

元富投顧分析，台股在季月線之間偏多整理。7月營收和上半年財報陸續公布，電子成交值比重達六成，資金有望重回電子族群。