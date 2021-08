花蓮縣政府4月以「據說考古隊」參與「2021臺灣文博會」地方館策展,因整體呈現花蓮特有文化,傳遞出屬於花蓮的靈性,近日榮獲國際知名設計大獎「德國紅點設計大獎」(Red Dot Design Award)肯定。(花蓮縣政府提供/羅亦晽花蓮傳真)

花蓮縣政府今年4月以「據說考古隊」參與「2021臺灣文博會」地方館策展,展間以布農族聚落石板屋為構想,由上千片廢棄大理石板材層層堆疊延伸出花蓮位處板塊交接處的造型,由於融通五感設計概念,呈現出花蓮最靈性的一面,除深獲觀展者喜愛,近日更榮獲國際知名設計大獎「德國紅點設計大獎」(Red Dot Design Award)肯定。

紅點設計大獎1955年創立,每年吸引超過60個國家,近萬件作品參賽,今年評審團由全球24位專家組成,競爭十分激烈,文博會花蓮館「據說考古隊」在「品牌傳達設計組」獲得「紅點最佳設計獎」(best of the best) ,由於該獎項講究創新設計極致,堪稱紅點設計概念獎中的頂級獎項。

花蓮館策展人曾令理說明設計理念構想,從布農族聚落石板屋延伸出板塊造型,利用上千片廢棄大理石板材,打造主視覺裝置,讓館內整體質感、量體,及與延伸、扭轉、挺拔塊面,呈現花蓮因板塊擠壓的力道,進而擁有獨特美麗與悍然的一面,是團隊累積2年的實地田野所孕生出來的作品。

館內含有許多花蓮在地團隊作品,插畫藝術家王妤璇繪出奇幻又唯美的壁畫,重述地方流傳久遠的故事,聲音藝術家謝瀞瑩收集花蓮的地鳴、雷雨、海浪與鯨嚎聲,替展場編織出美妙的環境聲響。富里氣味設計師潘雨晴則是在館中隱隱釋出精心煉製屬於花蓮的味道,加深觀展者對花蓮的印象。

此外,團隊同時也將許多具花蓮代表性的物件,如七星潭卵石、在地原生植物等帶到展間,藉由其他團隊的分析、解釋,讓大家更能深入理解花蓮文化的獨特。

花蓮縣文化局長吳勁毅說,花蓮因位在菲律賓海板塊與歐亞板塊交界處,造山運動頻繁,生成最多的高山與最深的海溝,也因此藏有最多樣的生命型態與文化表現。「據說考古隊」獲獎,難能可貴,花蓮可在國際上大放光彩外,更能許多人因此理解花蓮更深層的靈魂。