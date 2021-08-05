去年新冠肺炎疫情爆發引發口罩荒，碩頂精密公司黃姓老闆因公司營業不佳，還未取得「醫療器材許可證」，就購置6部口罩機台自去年9月起生產口罩，以「安心口罩」品名對外販售，3個月就狂賣239萬8400片口罩，不法獲利810萬元，直到今年1月5日才取得合法許可證。台中地檢署偵結，將黃男及員工等4人及碩頂公司依違反《藥事法》等罪嫌起訴。

64歲黃男是中市西屯區的碩頂精密工業公司負責人，他因公司原有經營業務不佳，看好疫情期間的口罩市場，未取得衛生福利部所核發的「醫療器材許可證」，在去年8月起在廠房設置6部口罩生產機台，並設計口罩外盒式樣，由陳姓女員工向不知情的廠商訂製生產，外盒並印製有「防疫口罩捕捉病毒的關鍵原料－熔噴布」及「用途：防止飛沫傳遞，過濾微生物、體液及微粒粉塵」等字樣。

在建置完成後，由49歲李姓總經理統籌生產事宜、48歲周姓女會計負責銷售及會計工作，自9月起生產口罩，將口罩成品裝在印製好的口罩外盒內，以「安心口罩」品名陸續對外銷售，截至今年1月5日取得「醫療器材許可證」前，短短約3個月就賣出239萬8400片口罩，共獲得不法利益810萬5521元。

法務部調查局航業調查處取得「安心口罩」，送由台中市府食品藥物安全處轉送衛福部食品藥物管理署檢驗，認定應以「醫療器材」納管。航調處循線在今年2月1日到3地展開搜索，共查獲近129萬片口罩，包括在在西屯區的第二廠房查扣到今年1月5日前所製造的「安心口罩」24萬8840片、生產機器6台；潭子區廠房內查扣去年9月至10月所生產的92萬1000片口罩及去年間所生產的兒童口罩12萬片；在碩頂公司查扣到口罩出貨及口罩外盒進貨單等資料。

黃老闆等人坦承犯行，檢察官將黃等4人及碩頂公司依違反《藥事法》規定，未經核准擅自製造醫療器材罪嫌起訴。