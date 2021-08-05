張靜宜說，陳爸爸拿出2012年兒子親手製作的卡片給他們看，眼淚不停在眼角打轉，也是因為這一封父親節卡片，讓陳爸爸有動力可以前進。(創世提供／吳建輝彰化傳真)

張靜宜說，每年父親節都過來給陳爸爸鼓勵，也希望大家能捐款，支持到植物人宅一日服務，幫助植物人家庭翻轉逆境。愛心專線：(04)722-8410。(創世提供／吳建輝彰化傳真)

這個周末就是父親節，許多在南北漂的青年都準備回家團聚，但家住彰化的陳爸爸，從2017年開始就沒有過過父親節，他的兒子因為一場車禍變成植物人，5年來他無微不至的照顧兒子，只希望能在聽到一句兒子的父親節快樂，今天彰化創世基金會的服務團隊，特別到陳爸爸家中，陪伴陳爸爸度過溫暖的父親節。

現年35歲的陳先生，4年前因為一場車禍意外成了植物人，讓63歲的陳爸爸每天以淚洗面，他說兒子從小品學兼優，一路讀到碩士畢業，好不容易盼到兒子長大成人，即將要成家立業，人生卻從此按下空白鍵，對方雙手一攤什麼也沒賠，他只能堅強照顧兒子。

陳爸爸表示，４年來照顧兒子無微不至，學習如何幫兒子復健、灌食、清潔等工作，也到醫院觀摩學習如何復健，還自己打造了手工製作的簡易輔助站立桌給兒子使用，雖然設備不是很高級，但是有他滿滿的愛，希望有朝一日寶貝兒子能夠醒來，再叫他一聲「爸爸」。

創世彰化社福員張靜宜表示，住在福興鄉的陳爸爸，與太太一起從事務農工作，養育一雙兒女，一手拉拔兒子讀到碩士，車禍發生後陳爸爸與媽媽就像洩了氣的皮球一樣，當下創世接手這個案子，協助陳爸爸申請補助，連接社會資源，慢慢協助他們走出低潮。

張靜宜說，陳爸爸拿出2012年兒子親手製作的卡片給他們看，眼淚不停在眼角打轉，也是因為這一封父親節卡片，讓陳爸爸有動力可以前進，由於個案身材高大，難以下床，他們協助到府原床泡澡服務，盡可能減輕陳爸爸的負擔，每年父親節也都過來給陳爸爸鼓勵，希望他能繼續走下去。