台南市大型飯店8月業績持續低迷不振，防疫旅館住宿率卻有7成滿，考量新冠肺炎疫情將成日常，台南市有大型飯店宣布加入防疫旅館行列，台南市觀旅局證實近期陸續有多家大型飯店詢問加入條件。

台南市現有43家旅宿業者共1020間房間加入防疫旅館行列，其中26家對外公開，17家選擇保密，多數為中小型民宿與小旅館，許多大型星級飯店因為經營考量，尚未加入防疫旅館行列。

去年初發生疫情以來，多家大型飯店苦撐至6個月，終於迎來一波報復性旅遊潮，不料台灣今年5月中疫情失控，生意又陷入困境，台南市普遍非防疫的大型飯店2個月期間的住宿率慘到只剩1成。

台灣6月底宣布海外返台居家檢疫者一律強制入住防疫旅館，防疫旅館生意瞬間大好，台南市防疫房間入住率從6月初的2成多，8月已暴漲至7成，原本不做防疫旅館的大型飯店撐不住，宣布轉型加入防疫旅館。

台南市仍有許多海外返台的商務客有住大型飯店的需求，全市卻缺乏足夠的防疫大型飯店，台南市中西區擁有96間客房的富華飯店5日宣布開放14間房間加入防疫旅館，立刻被訂滿，業者再向政府追加申請14間。

台南市旅館公會吳俊泰表示，台灣疫情警戒7月底降為2級，大型飯店業者8月以來的住房率僅略升為兩成，「比想像中還慢」，業者有感於疫情變成日常，看衰下半年的住宿業績，與其再撐下去，乾脆轉型加入防疫旅館。

台南市觀旅局證實，近期不少大型飯店基於營運考量，致電詢問加入防疫旅館的相關問題，未來居家檢疫者可有更多選擇。