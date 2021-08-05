美國田徑隊這次在東奧栽了跟頭，男子400公尺接力賽（4 x 100m）居然失足在預賽就被淘汰！他們4位選手只跑出38秒10，以預賽第6被刷掉無緣6日的決賽。令人意外的是與美國同組的中國大陸以37秒92、小組預賽第1的身分晉級。

美國參賽者為「光速男」布魯梅爾(Trayvon Bromell)、柯利(Fred Kerley)、貝克(Ronnie Baker)、吉力史匹(Cravon Gillespie)。柯利賽後淡淡表示：「我們今天沒完成任務，如此而已。」柯利、貝克的個人狀態都不差，但是交棒的過程出現失誤，拖垮全隊成績。

美國田徑傳奇名將卡爾劉易斯(Carl Lewis)在推特重話批評美國隊「丟臉丟到家，就像你打進超級盃決賽，然後被痛宰99比0」，「這是一場鬧劇，無法接受的結果，而且這一切本來是可以避免的」。他還對《今日美國》質疑美國隊亂排棒次，「怎麼會把專長跑100公尺的貝克擺到第3棒？」擅長起跑的人應該擺在第一棒才對。

根據陸媒《新浪網》報導，惱羞成怒的布魯梅爾離場時還一拳打在看板上，遭到記者嘲笑。大陸隊的4人為湯星強、謝震業、蘇炳添、吳智強。

美國隊預賽總排行第8名（總共16隊），依照規定是兩組各取前3名，再加上成績剩餘最好的兩名。日本隊雖然跑比較慢（38秒16），但他們是另一組的第3名所以晉級。