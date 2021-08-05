新竹縣都市計畫委員會5日下午開會，通過「擴大及變更新竹科學工業園區特定區主要計畫」，為俗稱的台積電寶山二期開發案，新竹縣長楊文科指出，該公司要研發二奈米擴廠，對產業發展影響重大，新竹科學園區管理局長王永壯則表示，期望年底前能完成用地取得，將持續舉辦溝通會，和地主協議價購。

楊文科表示，這塊用地面積約設80.94公頃，由新竹科學園區提案，為提供台積電2奈米的4個晶圓廠興建面積，不過用地涉及宗教、墓地搬遷等，所幸在台積電、寶山鄉公所、竹科管理局努力下，進行順利。

楊文科說，此案在通過新竹縣都市計畫委員會審議後，會立即呈報內政部，在通過都市計畫委員會後，此案就會確定，先前也已經通過環境影響評估。楊文科表示，此案預計可增加7.8萬就業人次，產業相關連的產值達22.35兆元，對產業發展影響巨大，因此新竹縣政府也展現行政效率。

王永壯則表示，先前已與地主開過說明會，依據寶山一期的經驗，多為以協議價購方式取得用地，當時有9成地主配合，而此次二期，牽涉地主達上千名，未來持續舉辦溝通會，由於每個地主的用地均有所不同，因此會逐一與地主協商。

王永壯也說，已請估價師估價，接下來會與地主一筆一筆溝通，因每個居民情況及訴求有所不同，既然是協議價購，就會全力達成雙方共識，預計年底前完成，若仍未能取得同意，將會進入徵收程序。