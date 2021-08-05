員林市至平街一排新建案透天厝，門前巷道遭對面住戶以鐵絲圍網和鐵捲門圍住一半，影響出入，還掛有紅布條指控「對面建商鴨霸，擅拆他人地上物」。（謝瓊雲攝）

員林市至平街一排新建案透天厝，門前巷道遭對面住戶以鐵絲圍網和鐵捲門圍住一半，影響出入，還掛有紅布條指控「對面建商鴨霸，擅拆他人地上物」。（謝瓊雲攝）

住戶指建商開發建案興建透天厝，但私人土地道路產權只取得土地持分48分之7權利，原本說會自留出入道路，最後卻違反承諾還未經溝通就拆除他們的磚砌圍牆和樹木綠籬。（住戶提供／謝瓊雲彰化傳真）

住戶指建商開發建案興建透天厝，但私人土地道路產權只取得土地持分48分之7權利，還在地面以黃色標線標出其持有產權範圍。（謝瓊雲攝）

擁有最多億萬富豪的員林市精華住宅區內，竟有巷道遭鐵捲門和鐵絲圍籬一分為二，形成奇觀且出入不便；經了解，新建案建商與原住戶有糾紛，雙方正互告打官司，並請求分割土地。

員林市至善街、至平街住宅區，是鄰近員林高中、知名幼兒園和員生醫院的蛋黃區，千萬透天豪宅林立；但位在至平街68巷巷底的一排連棟透天厝新建案，屋前竟遭對面住戶架起鐵絲網圍籬和鐵捲門，將現有巷道一分為二，嚴重影響出入。

圍籬上掛起紅布條指「路地產權有糾紛，法院訴訟中」、「對面建商鴨霸，擅拆他人地上物」等語。

根據了解，新建案為永靖鄉賴姓前鄉民代表投資開發興建，總計興建10戶，售價約1600萬元，先建成的4戶已售出，後面6戶則位處無尾巷道內，尚未出售；新建案對面的住戶近日架設鐵捲門與鐵絲圍網後，建商憤而提告，並直指是住對面的埤頭鄉公所鍾姓建設課長帶頭所為，行徑太鴨霸。

原住戶則反指，2003年購屋時，門前私人巷道就已砌起磚造圍牆，還有種植綠籬，但建商開發新建案時，竟未經溝通就先把圍牆、綠籬全拆除，施工期間也曾停放車輛影響他們出入，上月中建商還曾經專程開車堵在門口，不讓鍾課長出入，實在可惡。

住戶指出，建商當初買地蓋房時，原承諾要退縮3米自留出入道路，建案規畫從南北兩側出入，前年9月才取得土地持分48分之7權利，不料新屋建成後騎樓卻超出1米半，更將原本的圍牆樹木都拆除，完全沒有溝通、讓住戶們氣炸，才會把路圍起來也不給建商出入。

縣府建設處指出，該巷道為都市計畫區內尚未徵收開闢的私人土地道路，縣府將依《彰化縣執行違反都市計畫土地使用分區管制裁處辦法》，兩度發文移請員林市公所依法查處。

員林市公所建設課指出，將待法院訴訟結果後，依法進行後續處置，同時已向縣府調圖資，以確認當初建築線是否指到巷道內，再依《道路交通處罰條例》要求清除圍籬等占用道路障礙物。