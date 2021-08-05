桃園醫院獲得3台「空氣、氧氣高流量混合器」。（敏盛醫院提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園為國門第一關，防疫期間承擔許多責任，衛生福利部桃園醫院、聖保祿醫院及敏盛醫院，獲在地企業捐贈8台「空氣、氧氣高流量混合器」，提升醫療品質、造福桃園市民。

桃園市議會副議長李曉鐘今天早上前往醫院視察，他指出，桃園急救責任醫院收治許多新冠肺炎輕、重症病患，因此特別和民間企業結合，先詢問醫院需求後，分別捐贈部立桃園醫院3台、聖保祿醫院3台及敏盛醫院2台空氣、氧氣高流量混合器。

李曉鐘表示，相較於傳統氧氣治療，經加溫加濕的高流量氣體能提供穩定的氧氣濃度，維持患者氧合及可作為拔除氣管內管後支持，提升病人舒適度。

由於桃園急救責任醫院不只收治許多新冠肺炎輕、重症病患，還協助社區採檢站，近2個月又接續投入疫苗接種工作，李曉鐘相當感謝第一線醫護人員堅守岡位、守護市民健康。

捐贈現場分別由捐贈代表百川建設開發股份有限公司副總經理陳美福，受贈單位部立桃園醫院副院長王偉傑 、聖保祿醫院董事長特助劉建志及敏盛醫院副院長姚維正代表受贈。