星宇航空原內湖票務中心今日正式搬遷，在台北市精華路段打造自己的太空艦橋，充滿宇宙感的全新形象門市即日起試營運，結合票務中心及星宇小舖的空間，讓每位「登艙」的旅客都能倘佯在太空奇幻氛圍。

星宇航空表示，希望突破端正規矩的票務中心印象，將空間定義為形象門市來打造，公司邀請到擅長透過空間說故事的「本事空間製作所」操刀，以「創造與未來的時差」為主軸，結合科幻、宇宙、探索、星體等元素，傳達星宇航空「飛行不止於大氣層」的品牌精神。

星宇形象門市以黑色為主調，呈現宇宙的靜謐感，入口處使用充滿太空感的STARLUX LOGO象徵太空艙門，讓客人在進入之前即感受到強烈的宇宙意象。票務櫃檯也跳脫傳統的方正配置，以環形設計配置於中央，如同太空船負責指揮調度的艦橋，搭配上方的環狀燈，使整個空間純粹化、中心化，牆上也設有彷如太空艙窗景的形象影音牆。

星宇小舖商品區則以不同顏色及紋理的石材打造，彷彿取材自各個星球，牆面鑲嵌LED燈條，結合呈現出濃厚的星際未來感，陳列各項小舖經典商品，歡迎粉絲把握時間前往一睹「冰川透」、「時空灰」星宇箱的真面目。